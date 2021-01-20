Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var
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Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var

20.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:58

Yemin törenine saatler kalan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, 17 kritik karar aldı. Kararların arasında Paris İklim Anlaşması'na ABD'nin yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması da var.

ABD Başkanı Joe Biden henüz yemin edip görevi devralmadan ABD'yle ilgili çok kritik kararlar aldı. Biden'ın devreye sokacağı uygulamalar 17 başlık altında toplanıyor. Biden'ın aldığı kararların arasında Trump yönetiminin çok eleştirilen uygulamalarını değiştiren kritik önemdekiler dikkat çekiyor.

ABD PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NA YENİDEN KATILACAK

Biden yönetimi, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılması, Müslüman ülkelere yönelik alınan seyahat yasağının kaldırılması ve Meksika sınırında inşa edilen duvarın inşaatının durdurulması gibi önemli konularda flaş değişliklere imza atacak.

KAMUDA MASKE ZORUNLULUĞU GELİYOR

Biden'ın koronavirüs salgını ile mücadelede kamu binalarında maske kullanım zorunluluğu getirmesi de bekleniyor.

İşte Biden'ın ekibine göre yayımlanacak başkanlık kararnamelerinin diğer başlıkları;

- Dünya Sağlık Örgütü üyeliğine geri dönecek.

- Doğa koruma alanlarında Trump'ın kaldırdığı korumayı yeniden tesis edecek.

- Koronavirüsün yayılmasını engellemek için federal binalarla alanlar ve federal çalışanlar için maske takma zorunluluğu getirecek, bunun eyaletler düzeyinde de uygulanmasına yönelik koordinasyon başlatacak.

EV TAHLİYELERİNİN DURDURULMASINI TALEP EDECEK

- Koronavirüs pandemisi nedeniyle mortgage borçlarını ödeyemeyen milyonlarca kişi için koruma getirilmesi ve ev tahliyelerinin durdurulmasını talep edecek.

- Kongre'ye yasa tasarısı göndererek Trump'ın kaldırdığı göçmenleri koruyan politikaların yeniden yürürlüğe konulmasını ve izinsiz olarak ABD'de yaşayan milyonlarca göçmene yurttaşlık yolunun açılmasını isteyecek.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI ÖNLENECEK

- İşyerinde cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı önleyecek ve ırksal eşitliği ilerletmek için hükümet çapında girişim başlatacak.

"BIDEN ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEK"

Biden ekibinin yaptığı açıklamada, şu vurgu yapıldı: "Başkanlık kararnamesi, eşitliği, yetersiz hizmet alan toplulukların üyeleri ve aksi takdirde kalıcı yoksulluk veya eşitsizlikten etkilenen kişiler dahil tüm bireylere tutarlı ve sistematik olarak adil, adalete uygun ve tarafsız muamele olarak tanımlayacaktır."

Açıklamada "Biden, Trump yönetiminin verdiği en ağır zararları tersine çevirmenin yanı sıra ülkemizi ileriye taşımak için harekete geçecek" denildi.

Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var
Haber Yorumları (5)
SİNAN: Görünen o ki ; ABD''de siyesete yön verenlerin kafası epey karışık. Ben de olsam aynı olurdum. Değişmeyen bir şey olacaksa o da yanılmıyorsak Türkiye, İran;Rusya ile ilgili karalar olsa gerek. Malum DİZAYN İŞLEMİ SON HIZLA SÜRÜYOR. Yine Afrika''nın kuzeyine bakmak yeterli.
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AO: Şu bizim mahalledeki yolunda asfaltlanmasi lazım bir el atsan şuraya da
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ANLAYAN ANLADI: bakacaz iyimi kötümü heee artistlik yaparsa agzına haa
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