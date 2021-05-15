Biden, Abbas ile görüşmesinde İsrail'i kınamadı, Hamas'a "saldırılarını durdurması" çağrısı yaptı
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Biden, Abbas ile görüşmesinde İsrail'i kınamadı, Hamas'a "saldırılarını durdurması" çağrısı yaptı

Biden, Abbas ile görüşmesinde İsrail'i kınamadı, Hamas'a 'saldırılarını durdurması' çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e füze atmaya son vermesi gerektiğini belirterek, aralarında çocukların da olduğu masum sivillerin yaşamlarını kaybetmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e füze atmaya son vermesi gerektiğini belirterek, aralarında çocukların da olduğu masum sivillerin yaşamlarını kaybetmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamamada, ABD Başkanı Biden'ın bugün Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve ABD-Filistin ortaklığının güçlendirilmesi konusunda ABD'nin taahhüdünü ilettiği bildirildi.

Biden ve Abbas'ın Kudüs ve Batı Şeria'daki son gerilimi de ele aldığının belirtildiği açıklamada, "İki lider, Kudüs'ün tüm inançlardan ve arka plandan kişilerin barışçıl bir şekilde birlikte yaşadığı bir yer olmasına yönelik ortak arzularını dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Sivil kayıplara yönelik endişeler dile getirildi

Görüşmede Biden'ın, bölgedeki olaylar konusunda diplomatik çalışmalarıyla ilgili Abbas'ı bilgilendirdiğine işaret edilerek, "Biden, Hamas'ın İsrail'e füze fırlatmaya son vermesi gerektiğini vurguladı. İki lider, devam eden şiddet olaylarında, aralarında çocukların da olduğu masum sivillerin yaşamlarını kaybetmesinden duydukları endişeyi dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Biden'ın görüşmede, Filistin halkının hakkı haysiyet, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının sağlanması için gerekli adımları desteklediği aktarılan açıklamada, Washington'ın Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ekonomik ve insani yardımına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın iki devletli çözümü desteklediğini ve bunun kalıcı bir çözüm için en iyi yol olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı'nın, görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınamaması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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