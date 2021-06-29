Biden, 1 Temmuz'da Florida'da çöken binanın bulunduğu yere gidecek
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Biden, 1 Temmuz'da Florida'da çöken binanın bulunduğu yere gidecek

Biden, 1 Temmuz'da Florida'da çöken binanın bulunduğu yere gidecek
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Florida'da 24 Haziran'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği 12 katlı binanın bulunduğu Surfside bölgesini 1 Temmuz'da ziyaret edecek.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Florida'da 24 Haziran'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği 12 katlı binanın bulunduğu Surfside bölgesini 1 Temmuz'da ziyaret edecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve eşi Jill Biden'ın 1 Temmuz'da Florida'nın Miami kentine bağlı Surfside bölgesini ziyaret edeceği bildirildi.

Biden'ın ziyarette çöken binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını da yerinde incelemesi bekleniyor.

13 katlı binada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Öte yandan çöken 13 katlı binada cansız bedenine ulaşılan kişi sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında olduğu düşünülen 150 kişiden hala haber alınamıyor.

Kurtarma çalışmaları 6. gününe girerken yetkililer, köpeklerin yanı sıra termal kamera, radar ve sonar cihazlarının da kullanıldığı arama ve kurtarma çalışmalarının hava şartları ve yıkıntılar arasından canlı insan bulma titizliği nedeniyle beklenildiğinden daha yavaş ilerlediğini kaydediyor.

Kayıp 150 kişinin yakınları yetkililerden haber beklerken, AA ekibi de olay yerinde gelişmeleri yakından takip ediyor.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, binanın çatlayan kolonları ile ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık bir tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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