Bıçaklı Ve Kurşun Geçirmez Yelek İle Trump Tower'e Giren Adam Tutuklandı.

New York'ta üzerinde kurşun geçirmez yelek olan ve üzerinde iki bıçak bulunan adam Trump Tower'e Senato üyesi olduğunu söyleyerek girdi. girdi. Gizli servis elemanlarının yakaldı

52 yaşında Adames Benitez isimli adam bugün öğleden sonra meydana gelen olaydan hemen sonra göz altına alınıp tutuklandı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen adam, silah, yaralayıcı madde ve sahte kimlik bulundurma suçlamaları ile yargılanacak.

Polis adamın içeriye senatör üyesi olduğunu söyleyerek ve Iwanka Trump ile çamaşır ipi hakkında giyim markası hakkında konuşmakistediğini söyleyerek girdiğini söyledi. Adam ayrıca görevlilere Trump Tower'in sahibi olduğunu söyledi.

Babası ile Avrupa'da olan Iwanka o esnada binada bulunmuyordu.