Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı
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Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı

05.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:27
Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı

Geçtiğimiz günlerde belediye işçilerini bıçakla yaralayan komşusunu uğradığı için saldırıya uğrayan oyuncu Melisa Döngel kendisini savunmak için boks dersleri almaya başladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterini canlandıran Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'deki evinin önünde belediye çalışanlarını bıçakla yaralayan komşusunu "Polisi arayacağım" diyerek uyarmıştı.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Oyuncunun polisi arayacağını söylemesi üzerine sinirlenen komşu ise 21 yaşındaki oyuncuya küfür edip kapısına dayanmıştı. Yaşadığı olaydan çok etkilenen güzel oyuncu ise kendi korumak için harekete geçti. Her daim fiziğini korumaya özen gösteren Melisa Döngel, hem kendini korumak, hem de forma girmek için kick boksa başladı. 21 yaşındaki oyuncu, milli sporcu Serdar Beyhatun'dan özel dersler almaya başladı.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamladı. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşadı. Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, FOX TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterine hayat vererek adını geniş bir kitleye duyurdu. Oyuncu şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterini canlandırıyor.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı
Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel, boks dersleri almaya başladı

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