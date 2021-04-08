Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel'den ilk açıklama
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Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel'den ilk açıklama

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Bıçaklı saldırıya uğrayan Melisa Döngel'den ilk açıklama

Başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel önceki gün Etiler'de görüntülendi. Döngel, geçtiğimiz günlerde komşusu tarafından saldırıya uğraması hakkında ilk kez konuştu

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Canım adını verdiği köpeğini gezdirirken görüntülenen güzel oyuncu, "Spordan çıktık Canım'la beraber. Biraz rahatsızlıklar oluyor tabi, çok çalıştığımız için ama yüksek vitaminlerle kendimizi dengede tutmaya çalışıyoruz pandemide" dedi.

'BİZİM KULAĞIMIZA ÖYLE BİR BİLGİ GELMEDİ'

Sen Çal Kapımı dizisinin final yapacağı iddialarıyla ilgili konuşan Döngel, "Bitmiyor, öyle bir karar yok. Güzel gidiyoruz, diğer ülkelerden geri dönüşler çok güzel. En son bildiğim kadarıyla 54 ülkeye satılan bir dizi. Yurt dışında çok ilgi var. Bitecek diye bir karar duymadık biz" ifadelerini kullandı.

'VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Milliyet'ten Umut Ünver'in habrine göre; Geçtiğimiz günlerde komşusu tarafından saldırıya uğrayan 21 yaşındaki oyuncu, yaşanan bu korkunç olay hakkında, "Önceden yaşanmış bir olay. Ben vatandaşlık görevimi gerçekleştirdim. Bu konu hakkında söyleyeceğim tek şey bu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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