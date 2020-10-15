Genç avukata bıçaklı saldırı! Gözünden ve boynundan yaralandı

Konya'da 29 yaşındaki Avukat Asilcan Tuzcu, ikamet ettiği apartmanın girişinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözünden ve boynundan yaralanan genç avukat, hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu (29), evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Tuzcu, aldığı bıçak darbeleriyle gözünden ve boynundan yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçakla saldırısına uğradı. Gözündün ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

"SORUŞTURMA VE TEDAVİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Konya Barosu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Borumuzun avukatlarından Asilcan Tuzcu, kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğramıştır. Meslektaşımızın tedavi süreci Meram Tıp Fakültesinde devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Soruşturma ve tedavi süreci baromuzca yakından takip edilmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK