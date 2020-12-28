Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı
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Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı

28.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:59

Konya'da taksi şoförü, yol ortasından giden şahsın kenara çekilmesini söyleyince yaşadığı kavga sonucu bacağından yaralandı. Şoföre ilk müdahaleyi yolcusu yaparken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İlginç olay, saat 12.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Sedirler Mahallesi'ndeki semt pazarının yakınında meydana geldi. Yasin Yavuz, yönetimindeki 42 TT 332 plakalı taksiyle müşterisi İlknur Ç.'yi belirttiği adrese götürürken, iddiaya göre, yolun ortasında yürüyen kişiye kenara çekilmesini söyledi.

SAĞ BACAĞINDAN YARALANDI

Taksici ile kimliği belirsiz kişi arasında bu sırada çıkan tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Aracından inen Yavuz, kavga ettiği kişi tarafından sağ bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Yavuz'a ise müşterisi İlknur Ç. ilk müdahaleyi yaptı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yasin Yavuz, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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