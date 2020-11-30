Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış (3)
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Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış (3)

30.11.2020 21:19 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:23
Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış (3)

alacak nedeniyle çıkan tartışmada Serkan Topal'ı bıçakla öldürdükten sonra cesedini ormanlık alanda yakan M.D. ve kuzeni Z.N., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

alacak nedeniyle çıkan tartışmada Serkan Topal'ı bıçakla öldürdükten sonra cesedini ormanlık alanda yakan M.D. ve kuzeni Z.N., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kız arkadaşları H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Semih ŞAHİN/BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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