Biber salçası nasıl olur? Biber salçası evde nasıl yapılır? Biber salçası tarifi
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Biber salçası nasıl olur? Biber salçası evde nasıl yapılır? Biber salçası tarifi

Biber salçası, yemeklere tat vermesinin yanı sıra renk de veren mutfakların olmazsa olmaz ürünüdür. Evde daha sağlıklı ve pratik biber salçaları yapmak isteyenler için biber salçası yapılışı haberimizde. Evde pratik biber salçası nasıl yapılır?

Biber salçası nasıl olur? Biber salçası evde nasıl yapılır? Biber salçası tarifi
27.08.2020 21:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 21:04

Kırmızı kapya biberlerle yapılan salça, iki farklı yöntemle elde edilir. Daha hızlı olmasını isteyenler için temizlenen biberler kaynatılabilir. Doğal ve yavaş olmasını isteyenler için Güneş'te bekletme yönetmi en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte, biber salçası püf noktası...

BİBER SALÇASI MALZEMELERİ

5 kilogram etli kapya biber

500 gram acı sivri biber

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Saklamak için:

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?

Suda yıkanan kapya biberleri ve acı bir tat vermesi için kullanılacak acı sivri biberlerin sap kısımları bıçakla alınır. Çekirdek tarafları da çıkartılır.

Etli biberler gelişigüzel iri parçalar halinde doğranır. Aralarına az miktarda kaya tuzu serperek derin ve kapaklı bir tencereye yerleştirilir. Çok az sıcak su eklenerek kapağı kapalı tencerede 20 dakikya yakın pişirilir. Biberlerin haşlama suyunu ayrı bir yerde süzdürün.

Daha özlü ve pürüzsüz bir salça elde etmek için tel süzgeçten geçirilen biberlerin kabuk kısımları ayrılır. Diğer bir yöntem kısa süre haşlanan biberleri el mikseri yardımıyla püre haline getirmek olacaktır.

Hazırlanan biber püresinin salçaya dönüştürülmesi için iki yol vardır: Birinci yöntem biber püresini güneşte bekletip fazla suyunu çektirmek.

Kaya tuzu eklenen biber püresi geniş tepsilere alınır. Tepsiler toz vb. şeylerden korunacak şekilde güneşe alınır. Tahta bir kaşıkla günde iki kez karıştırılarak fazla suyunuın çekmesi sağlanır.

Kapağı sıkıca kapanan, temiz ve kuru kavanozlara alınan biber salçası ters çevrilerek bir gece bekletilir. Güneş almayan ve kuru bir yerde muhafaza edilen biber salçası, bir kez açtıktan sonra üzerine bozulmaması için sıvı yağ döküp kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

İkinci yöntem ise kaynatma seçeneğidir. Elde edilen biber püresin derin bir tencereye alınıp kısık ateşte suyunu çekene kadar kaynatılır. Dibinin tutmaması ve sıçramaması için tahta kaşık yardımıyla aralarda karıştırılır.

Suyunu çeken biber salçası sıcakken, önceden kaynatılmış temiz ve kuru kavanozlara eklenir. Kapakları sıkıca kapatılır. Ters çevirip bir gece bekletilir. Yine bozulmaması için üzerine biraz sıvı yağ dökülerek buzdolabında muhafaza edilir.

Püf Noktası:

Biber salçası yapımında tohum ve sap kısımları dikkatli bir şekilde ayıklanır. Kısık ateşte kaynatılan salça karışımının dibinin tutmaması için tahta bir kaşık yardımıyla karıştırılmalı. Metal kaşık salçayı sulandırır. Salça yapımında kaya tuzu tercih edilmeli. Tuz, salçanın uzun süre bozulmadan saklanmasını kolaylaştırır. Salça kavanozunun üzerini sıvı yağ ya da eritilmiş tereyağı eklemek, salçanın havayla temasını keser ve buzdolabında bozulmadan uzun süre dayanmasını sağlar.

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