Bi Küçük Eylül Meselesi, 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyona giren dramatik ve romantik bir sinema filmidir. Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bi Küçük Eylül Meselesi 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU NEDİR?

Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Geçirdiği kazadan sonra son bir ayını unutana kadar.

Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gitmek zorunda kalır ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, âşık olduğu adam olduğunu söyler.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?

Farah Zeynep Abdullah : Eylül : Başrol Oyuncusu

Engin Akyürek : Tekin : Başrol Oyuncusu

Ceren Moray : Berrak : Eylül'ün kız arkadaşı

Onur Tuna : Atıl : Eylül'ün erkek arkadaşı

Serra Keskin : Gülşah : Şapka satan kız

Ege Aydan : Eylül'ün babası

Ebru Aykaç : Eylül'ün annesi

Merve Bulut : Garson Emine

Hüseyin Pehlivan : Sübye Mehmet

Cenk Kayhan : Ramiz

Engin Benli

Pınar Bulut : Bozcaada'daki turist

Kerem Deren : Bozcaada'daki turist

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bi Küçük Eylül Meselesi 1 yıla yakın süren çalışmalar sonucunda hayata geçti. Ön hazırlığı 2 ay süren filmin çekimleri 2 haftası İstanbul'da, 6 haftası da Türkiye'nin en büyük 3. adası olan Bozcaada'da çekilmiştir. Çekimler sonrasında ekip filmin 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyonda olacağını duyurmuştu.

FİLMDE KULLANILAN MÜZİK HANGİSİ?

Filmde kullanılan "Kanatlarım Var Ruhumda" adlı şarkı, Nil Karaibrahimgil tarafından yazılıp bestelendi.

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