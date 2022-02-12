Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Bi Küçük Eylül Meselesi bugün Star TV'de ekranlara gelecek. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? merak etti. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi filminde çalan şarkı hangisidir? Bi Küçük Eylül Meselesi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Detaylar yazımızda...
Bi Küçük Eylül Meselesi, 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyona giren dramatik ve romantik bir sinema filmidir. Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bi Küçük Eylül Meselesi 12 Şubat Cumartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Geçirdiği kazadan sonra son bir ayını unutana kadar.
Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gitmek zorunda kalır ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, âşık olduğu adam olduğunu söyler.
Farah Zeynep Abdullah : Eylül : Başrol Oyuncusu
Engin Akyürek : Tekin : Başrol Oyuncusu
Ceren Moray : Berrak : Eylül'ün kız arkadaşı
Onur Tuna : Atıl : Eylül'ün erkek arkadaşı
Serra Keskin : Gülşah : Şapka satan kız
Ege Aydan : Eylül'ün babası
Ebru Aykaç : Eylül'ün annesi
Merve Bulut : Garson Emine
Hüseyin Pehlivan : Sübye Mehmet
Cenk Kayhan : Ramiz
Engin Benli
Pınar Bulut : Bozcaada'daki turist
Kerem Deren : Bozcaada'daki turist
Bi Küçük Eylül Meselesi 1 yıla yakın süren çalışmalar sonucunda hayata geçti. Ön hazırlığı 2 ay süren filmin çekimleri 2 haftası İstanbul'da, 6 haftası da Türkiye'nin en büyük 3. adası olan Bozcaada'da çekilmiştir. Çekimler sonrasında ekip filmin 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyonda olacağını duyurmuştu.
Filmde kullanılan "Kanatlarım Var Ruhumda" adlı şarkı, Nil Karaibrahimgil tarafından yazılıp bestelendi.