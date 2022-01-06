Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu, oyuncuları ve Bi Küçük Eylül Meselesi özeti!
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Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
İstanbul'un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül ile Bozcaada'nın huzurlu, sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin'in tesadüflerle başlayan birlikteliklerini, farklı senaryosu ve sürprizleriyle konu alan film, aşık olmanın değil, aşkı hatırlamanın hikâyesini anlatıyor.Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Kerem Deren
Oyuncular:
Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray, Onur Tuna, Serra Keskin
Tür: Romantik
Yapım Yılı: 2014
Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2014 Cuma
Senaryo: Kerem Deren
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