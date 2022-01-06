Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu, oyuncuları ve Bi Küçük Eylül Meselesi özeti! - Haberler
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Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu, oyuncuları ve Bi Küçük Eylül Meselesi özeti!

Bi Küçük Eylül Meselesi filmi oyuncuları kim? Bi Küçük Eylül Meselesi filmi konusu, oyuncuları ve Bi Küçük Eylül Meselesi özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bi Küçük Eylül Meselesi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bi Küçük Eylül Meselesi konusu, özeti ve Bi Küçük Eylül Meselesi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bi Küçük Eylül Meselesi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bi Küçük Eylül Meselesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bi Küçük Eylül Meselesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, Bi Küçük Eylül Meselesi oyuncuları kimler ve Bi Küçük Eylül Meselesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en popüler semtlerinden birinde yetişmiş Eylül ile Bozcaada'nın huzurlu, sakin ortamında kendi halinde yaşayan Tekin'in tesadüflerle başlayan birlikteliklerini, farklı senaryosu ve sürprizleriyle konu alan film, aşık olmanın değil, aşkı hatırlamanın hikâyesini anlatıyor.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kerem Deren

Oyuncular:

Farah Zeynep Abdullah, Engin Akyürek, Ceren Moray, Onur Tuna, Serra Keskin

Tür: Romantik

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2014 Cuma

Senaryo: Kerem Deren

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