Bharat Filmi

20.08.2019 08:54

Sekiz yaşında bir çocuk olan Bharat, babasından ayrılmak zorunda kaldığında ona bir söz verir. Küçük çocuk babasına, ne olursa olsun ailesini bir arada tutacağına söyler. Karşısına türlü zorluklar çıksa da o sözünü tutmak için elinden geleni yapar. Aradan geçen onca yılın ardından yetişkin bir adam olduğunda bile Bharat, babasına verdiği sözden güç alarak yaşadığı zorlukların üstesinden gelip ailesini bir arada tutmaya çalışır.



Yönetmen: Ali Abbas Zafar

Senaryo: Ali Abbas Zafar, Soo-jin Park, Varun V. Sharma

Oyuncular: Salman Khan, Katrina Kaif, Sunil Grover, Tabu, Jackie Shroff , Sonali Kulkarni, Kashmira Irani, Aashif Sheikh, Disha Patani, Dhiren Ahuja, Saif Akhtar, Gs Arora, Riva Arora, Shashank Arora, Kiran Arya, Shibani Bedi, Sonika Bhatia, Hemant Bisht, Susheel Bonthiyaal, Anthony Borg, N. Sahil Chadda, N. Sahil Chadda, Meiyang Chang, Saurabh Chauhan, Ronak Cheeda, Krish Chugh, Ragini Chury, Jahnavi Dave, Edwin De La Renta, Kapil Dev

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Bharat

Yapımcı Firma: Latina Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Hindistan

Orijinal Dili: Hintçe

Filmin Süresi: 167 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com