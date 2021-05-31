Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı
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Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı

Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da trans birey S.A. (39), aynı apartmanda oturan trans birey ve erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü.

ANTALYA'da trans birey S.A. (39), aynı apartmanda oturan trans birey ve erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Ağır yaralanan S.A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 Sokak'ta meydana geldi. 'Cemre' adını kullanan trans birey S.A., aynı apartmanda oturan trans birey S.K. ve erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü. Kanlar içinde kalan S.A., arkadaşları tarafından çağrılan ambulans ile Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan S.A., acil servisteki müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.Polis, olayın ardından kaçan S.K. ve erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı.


Beyzbol sopasıyla dövülen trans birey, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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