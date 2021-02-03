Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
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Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

03.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:49
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

ŞIRNAK Beytüşşebap'ta yoğun yağış sonrası çarşı merkezi ve mahallelerde biriken karların ilçe dışına taşınma işlemine devam ediliyor.

ŞIRNAK Beytüşşebap'ta yoğun yağış sonrası çarşı merkezi ve mahallelerde biriken karların ilçe dışına taşınma işlemine devam ediliyor. Belediye Başkanı Habip Aşan, "4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz" dedi.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çarşı merkezinde ve mahallelerde çatıların da temizlenmesiyle kar yığınları oluştu. Trafik akışını da engelleyen ve 2 metreyi geçen kar yığınlarını temizlemek için belediye ekipleri, çalışma başlattı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin de desteğiyle kar yığınlarının büyük bölümü temizlendi.

Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları sürdürülürken, Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe genelinde karla mücadelenin devam ettiğini belirtti. Başkan Aşan, "Bu sene çok yoğun kar yağışı oldu. 4 kamyonla günde yaklaşık 20 sefer yapılarak 250 ton kar atıyoruz. Karayolları ekipleri ve İlçe Özel İdare ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Tuzlama çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor
Beytüşşebap'ta günde 250 ton kar, 4 kamyonla ilçe dışına taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

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