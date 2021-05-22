Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
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Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor

Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Demirören Haber Ajansı / Emin Bal - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye arasında imzalanan protokolle, ilçenin su sorunu çözüme kavuşacak.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye arasında imzalanan protokolle, ilçenin su sorunu çözüme kavuşacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır musluktan akan çamurlu su sorunu, DSİ ve belediye arasında imzalanan protokolle, çözüme kavuşacak. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, imzalanan protokolle, projenin çalışmasına önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı.Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe halkına verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Verdiğim sözlerden en önemli olanını, yerine getirdim. Artık ölsem de gam yemem. Bugün Beytüşşebap için tarihi bir gündür. İki yıllık çalışmalar sonuç verdi. Projemiz sonrası, inşallah ilçe temiz suya kavuşacak. Bununla beraber hem Zümrüt Kaplıcası hem de Singever Deresi'nde, dere ıslah çalışması ile köprüler yapacağız. Yüz yıllık sorununu çözmüş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak."


Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor
Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Bal

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