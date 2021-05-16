BEYTÜLLAHİM - İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi Göstericilerin lastik yakması ve taş atarak karşılık vermesi BEYTÜLLAHİM - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti.
İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi
Göstericilerin lastik yakması ve taş atarak karşılık vermesi BEYTÜLLAHİM - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakıp taş atarak karşılık verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra