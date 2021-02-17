Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu
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Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu

17.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:40
Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri buz tuttu

Konya'da soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinin buz tutması, balıkçılara zor anlar yaşattı.

Konya'da soğuk hava nedeniyle Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimlerinin buz tutması, balıkçılara zor anlar yaşattı.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir'in, Çiftlik, Jandarma Burnu ile Aşk Adası, Çeçen Adası arasındaki kıyı kesimleriyle, İçerişehir ve Çiftlik mahallelerindeki balıkçı limanının çevresi buzla kaplandı.

Sıcaklığın eksi 8 ila 10 derece arasında seyrettiği Beyşehir'de balıkçılar, kalın buz parçalarını kırarak göle açılmaya çabaladı.

Motorlu tekneleriyle buzların arasında kalan balıkçılar ise ava çıkmakta zorlandı. Soğuk hava nedeniyle göl yüzeyinde de ağ seren az sayıda balıkçı teknesi görüldü.

Buz tabakasının üzerinde yürüyen ya da hareketsiz bekleyen martılar da dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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