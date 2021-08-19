Beyşehir Gölü'ne 900 bin sazan balığı bırakıldı
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Beyşehir Gölü'ne 900 bin sazan balığı bırakıldı

Beyşehir Gölü'ne 900 bin sazan balığı bırakıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli Mahallesi kısmını kapsayan Beyşehir Gölü'ne 900 bin sazan balığı bırakıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli Mahallesi kısmını kapsayan Beyşehir Gölü'ne 900 bin sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İç Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında, Beyşehir Gölü Gedikli avlak sahasında yavru balıklar, gölle buluşturuldu.

Programa, Kaymakam Onur Yılmazer, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çakracı, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Banu Yalım, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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