Beyşehir Gölü'nde 30 Ağustos için kano rüzgarı esti Konya'nın Beyşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Üç ekip tek hedef" sloganıyla spor etkinliği yapan 3 sporcu, Beyşehir gölünde 4 gün süreyle kano, bisiklet ve koşu turu yaptı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında "Üç ekip tek hedef" sloganıyla spor etkinliği yapan 3 sporcu, Beyşehir gölünde 4 gün süreyle kano, bisiklet ve koşu turu yaptı.

Etkinliği tamamlayarak kent merkezine dönen sporculardan Nüşabe Deniz Paşazade, iskeleye yaklaştığında kanosunun üzerinde Türk bayrağı açarak kendisini karşılamaya gelenleri selamladı.

Kanonun yanı sıra bisikletiyle pedal çevirerek etkinliğe katılan Zafer Mutlu ve koşarak iştirak eden Gökhan Güneri de kendilerine destek veren Türk bayraklı gruplarla birlikte bitiş noktası olan Vuslat Parkı'na giriş yaptı.

Sporcuları Vuslat Parkı'ndaki göl kıyısındaki iskelede, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve beraberindeki protokol ve karşıladı.

Sporculardan Paşazade, burada Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir'e Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını teslim etti.

Paşazade, "Gölün sularıyla temizlenmiş bu bayrakların çok özel anlamı var. Ben Azerbaycan'da doğdum, büyüdüm, Azerbaycan benim anavatanım. Türkiye'de 25 senedir hayatımın en büyük kısmını yaşıyorum. Türk vatandaşıyım. Burası bizim büyük vatanımız. Bir de son 9 yıldır Kıbrıs'ta çalışıyorum. O yüzden yavru vatanımızın bayrağını da teslim ediyorum. Türkiye'nin her sahadaki başarısı, Türk dünyasının başarısıdır. Türk dünyası da her zaman Türkiye'nin yanında aslanlar gibi duracaktır. Azerbaycan'a ve Kuzey Kıbrıs'a da buradan selam olsun." ifadelerini kullandı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de her üç bayrağı da öperek teslim alırken, "Burada çok büyük bir milletiz. Tek milletle beraber, üç devlet burada var. İnşallah bu devletlerimiz daim kalır, zaten bu her üç bayrak da üç ülkenin bağımsızlık sembolü. Bu üç devlet de bağımsız olana kadar çok mücadele etmiştir. İşte bunları unutmamak dileğiyle, gelecek nesillere hatırlatmak kaydıyla bu üç bayrağa dokunmaktan ve almaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaymakam Özdemir, etkinliğe katılan sporculara teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: AA