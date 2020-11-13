Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı
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Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı

13.11.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:42

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 3 kişi ağır yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu Suriye uyruklu 3 kişi ağır yaralandı.

Hacıakif Mahallesi, Özdilek Caddesinde Ahmet Ali El A. (38) idaresindeki plakasız motosiklet, yan yoldan caddeye çıkan Aykut T. yönetimindeki 42 CFP 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Ali El A. ile motosiklette bulunan kızı Yasemin El A. (5) ve eşi Rihab El Mustafa (36) yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Aykut T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı
Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı
Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı
Beyşehir'de otomobille motosiklet çarpıştı, 3 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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