Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Ö. idaresindeki 42 K 5218 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında, tali yoldan ana yola çıkan İsmail D. yönetimindeki plakasız otomobille çarpıştı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüleri ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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