Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Ö. idaresindeki 42 K 5218 plakalı otomobil, Üzümlü Mahallesi yakınlarında, tali yoldan ana yola çıkan İsmail D. yönetimindeki plakasız otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan otomobil sürücüleri ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar