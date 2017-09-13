Beyşehir'de Gurbetteki Hemşehriler Yayla Şenliğinde Buluştu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen yayla şenliğinde gurbette yaşayan hemşehriler bir araya geldi.



Beyşehir'e bağlı Mesutlar Mahallesi'nde İzmir'de kurulu bulunan Mesutlar Köyü Yardımlaşma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yayla şenliği düzenlendi. Yıllar önce köyden çalışmak için İzmir'e gidenlerin çocukları ve torunları gerçekleştirilen şenlikte buluştu. Mesutlar Mahallesi ile gurbette yaşayan hemşehrilerinin kaynaşması ve dayanışması amacıyla Kuyucak mevkisinde organize edilen şenliğe İzmir'den iki otobüsle gelen gurbetçiler ile Beyşehir, Konya ve farklı illerde yaşayan Mesutlarlılar da katıldı. Kahvaltı programı ile başlayan etkinlikte, yapılan mezarlık ziyaretinde dualar okundu. Beyşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösteriler gerçekleştirdiği şenlikte, gurbetçiler Konya kaşık oyunlarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen ve uzun yıllardır birbirine görmeyen Mesutlarlılar, hasret giderdi, birbirleriyle uzun uzun sohbet etti. Mesutlar Mahallesi sakinlerinin yaşadığı bu sevinç ve mutluluğuna etkinliğe katılan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da ortak oldu. Özaltun, yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.



Dernek Başkanı Osman Ay da yaptığı konuşmada, derneğin bu yıl birlik, beraberlik, dayanışma, örf-adet, gelenek ve göreneklerin yaşatılması amacıyla kurulduğunu belirtti. Derneğin tüm köylülere hizmet verdiğini anlatan Ay, "Bu anlamda aramızda bulunan ve emeği geçen tüm köylülerimize teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan köylülerimizi de rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.



Mesutlar Mahallesi Muhtarı Hasan Tombak da, dernek kurarak bu etkinliğin yapılmasına önderlik edenlere teşekkür etti.



Dernek Başkanı Osman Ay ile Başkan Yardımcısı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Kemal Büyükkesim ve diğer dernek yöneticileri, etkinlikte köyün ilk öğretmeni, imamı ve şenliğe emeği geçenlere plaket takdim etti. - KONYA