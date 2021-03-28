Beyşehir'de eriyen kar suları, ekili alanları suyla doldurdu
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Beyşehir'de eriyen kar suları, ekili alanları suyla doldurdu

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de eriyen kar suları, ekili alanları suyla doldurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından güneşli hava ile birlikte erimeye başlayan kar suları, bölgedeki dere, çay ve ırmaklara can suyu oldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından güneşli hava ile birlikte erimeye başlayan kar suları, bölgedeki dere, çay ve ırmaklara can suyu oldu.

Eriyen kar suları, Adaköy ve Yeşildağ mahallelerindeki mera ve ekili alanların büyük bölümünün sularla kaplanmasına da yol açtı.

Beyşehir Gölü'nün su seviyesi ise son yağışlardan olumlu etkilendi.

Küçük ve büyükbaş hayvanlar, bölgede yeniden suyla dolan hayvan sulama göletlerinden su ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

Günlerdir etkili olan kar yağışı, ilçenin simgesi haline gelen Leylekler Vadisi ile Leylekler Tepesi'ndeki ardıç ağaçlarının üzerindeki leylek yuvalarını da kar örtüsü altında bıraktı.

Mart ayının başlarında mekanlarındaki yuvalarına göç ederek bahar ve yaz dönemini burada geçirmek için yerleşmeye başlayan leylekler, erimeye yüz tutan karla birlikte gökyüzünde yeniden kanat çırpmaya başladı.

Bölgede besin ihtiyaçları için su kaynaklarında yiyecek arayışına giren leylekler, kar örtüsüyle yuvalarında da güzel görüntüler sergiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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