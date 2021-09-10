Beyşehir'de düzenlenen 'Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması' - Haberler
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Beyşehir'de düzenlenen "Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması"

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de düzenlenen

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması" sonuçları açıklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen "Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması" sonuçları açıklandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı yaptığı yazılı açıklamada, bakkal ve küçük esnaf ve zanaatkarlarının yaşatılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden hediye çeki ödüllü bir cafotoğraf yarışması düzenlediklerini belirtti.

Fotoğraf yarışmasına Türkiye'nin her yerinden yoğun bir katılım olduğunu kaydeden Büyükkafalı, dereceye giren ve mansiyon ile sergileme alan eserlerin jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda belirlendiğini kaydetti.

Büyükkafalı, yarışmada Ufuk Turpcan'ın fotoğrafının birinci, Mustafa Varol'un çalışmasının ikinci, Beyhan Can'ın eserinin üçüncülük, Mürsel Çetin'in fotoğrafının dördüncülük, Cihan Savran'ın çalışmasının ise beşincilik derecesi elde ettiğini bildirerek, 14 eserin ise sergilemeye layık görüldüğünü bildirdi.

Büyükkafalı ayrıca, yarışma sonunda, birinciye 2 bin 500, ikinciye bin, üçüncüye 750, dördüncüye 250 liralık hediye çeklerinin ödül olarak verildiğini ve bu çeklerin mahalle esnafı veya bakkalı ile küçük esnaflardan alışverişlerde kullanabileceklerini ifade etti.

Beyşehir'de düzenlenen Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması

Beyşehir'de düzenlenen Bakkal Amca Fotoğraf Yarışması

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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