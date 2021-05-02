Beyşehir'de besiciler yaylalarda mesaide

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, yayla ve meralarda, mesaisine devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvancılıkla uğraşanlar, yayla ve meralarda, mesaisine devam ediyor.

İlçede hayvancılığın önemli merkezlerinden Yeşildağ Mahallesi'nde meralara çıkan küçük ve büyükbaş hayvanlar, bir yandan beslenirken, diğer yandan da sulama imkanlarından istifade ediyor.

Besici Selami Akar, hayvancılık faaliyetlerindeki muafiyetten dolayı yasaklamaların kendilerini fazla etkilemediğini, dağlarda, yayla ve meralarda hayvanları yetiştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buralarda yalnızız, hayvanlarımızı güdüyoruz. Pandemiden dolayı bir sıkıntı yok. Hatta kapalı yerlerde olmadığımız için burada sosyal mesafe yönünden de koronavirüse karşı çok daha iyi korunduğumuzu düşünüyorum. Çünkü, burada temiz hava, temiz su var, insan içerisinde değiliz, her yönden pozitif bir durum. Yasaklarda evde olmak yerine burada olmak çok güzel."

Besici Ahmet Poyraz ise daha önce inşaatlarda çalışırken 60 yaşına gelmesiyle birlikte hayvancılığa başladığını belirterek, "Burada mahallelinin hayvanlarını güdüyoruz. Sabah 08.30'da çıkarız evden, akşam 18.30'a kadar meradayız. Herkes bugünlerde eve kapandı, biz de meralara kapandık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar