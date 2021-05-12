Beyşehir'de anonsla yağmur duası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ekili arazileri için yağış bekleyen çiftçiler için anons sistemiyle yağmur duası yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ekili arazileri için yağış bekleyen çiftçiler için anons sistemiyle yağmur duası yapıldı.

Bayavşar Mahallesi Muhtarlığı'nın öncülüğünde yerleşim merkezindeki camilerde görev yapan din görevlileri, muhtarlık ofisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yağmur duası yaptı. Din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dua gerçekleştirildi. Anonsları duyan mahalle sakinleri ise ev, işyeri ve bulundukları alanlarda ellerini semaya açarak duaya eşlik etti.

Bayavşar Mahalesi Muhtarı Mehmet Mesut Çerçi, yağmur duasını düzenli olarak her yıl yaptıklarını, bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla yağmur duası yapamayacak olmanın burukluğu içerisindeyken, duayı mahalle hoparlöründen yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Çerçi, "Düşündük ki, mahalle hoparlöründen duamızı yapalım. Herkes evinden, bulunduğu yerden iştirak etsin. Kimseyi de bir araya toplamayalım. Bu şekilde insanlarımızın temas halinde olmasının önüne geçtik. Cenab-ı Allah'ın duamızı kabul etmesini, rahmetini ve bereketini esirgememesini, bu virüs belasını da üzerimizden kaldırmasını diliyoruz." diye konuştu.

Muhtar Çerçi, bu yılı mayıs ayının ortalarına gelinmesine rağmen yağışların olmaması ve yaşanan kuraklıktan dolayı sıkıntılı günler yaşayan çiftçilerden, imkan bulanların ekinlerini bugünlerde tarlalarına kurdukları yağmurlama sistemleriyle sulamaya çalıştığını, ancak yağış gelmemesi halinde ekili arazilerdeki ürünün yanacağından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar