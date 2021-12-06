Beyşehir Belediyesi'nin araç filosu güçlendi

Beyşehir Belediyesi, araç filosunu yeni takviye araçlarla daha da güçlendirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Anıt meydanında düzenlenen araç ve iş makinelerinin tanıtım programında kurban kesildi, Dua edildi. Ardından araçlar ilçeye hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, kurum bünyesine 1 yeni greyder, 1 kazıcı yükleyici, 1 yükleyici aracın daha kazandırıldığını belirterek, geçen yıl da araç filosuna 2 greyder, 2 kazıcı yükleyici ve 1 silindir takviye ettiklerini hatırlattı.

Bayındır, "Ayrıca 4 kırkayak kamyonun da (resmiyet işlemleri tamamlanmış olup) 2022 yılının ilk aylarında tarafımıza teslimi yapılacaktır. Tüm bu araçlar teslimatı yapılacak olan 4 kırkayak kamyon dahil geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Belediyemizin kendi bütçesinden ve ödemesi peşin olarak alınmıştır." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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