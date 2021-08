BEYŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI

Beyşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü Beyşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Başkanımız Adil Bayındır'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen 6 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis açılışında konuşan ve Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarına değinen Başkanımız Bayındır, "Günlerdir ciğerlerimizi yakan orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Yangınların sebebinde bir kasıt var ise neden olanları lanetliyorum. Yangın bölgelerine yardım kampanyası başlatan hemşehrilerimi ise tebrik ediyorum. "dedi. "BEYŞEHİR BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU TEKRAR GÖSTERDİ" Başkanımız Bayındır, "Akdeniz'de ve ülkemizin bölgelerinde meydana gelen yangınlar ile milletimizin malı, canı ve ciğeri yandı. Çünkü hepimiz aynı duyguları yaşayıp gözyaşları döktük. Şehrimiz her afette olduğu gibi bu günde taşın altına elini koydu. Bir olmanın, beraber olmanın, aynı duyguları yaşamanın bir kez daha hassasiyetini gösterdi. İlçemize bağlı başta Karaali, Esence ve tüm köy ve kasabaları tebrik ediyorum. Güzel bir çalışmayla güzel sesler geldi. Ben bütün bölgemizin insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Zira bizim insanımız devletine, milletine ve bayrağına bağlı millettir. En ufak bir olayda milli duygularını ön planda tutan bir millettir. O yüzden bu olayları her kesimden her siyasi kanattan destek gördüğünü Manavgat'ın da olduğu Marmaris, Kuşadası, Gündoğmuş, Alanya yani Akdeniz'in muhtelif bölgelerinde bu dayanışmaları görmekten mutluluk duyuyoruz. Devletin ya da ülkenin uğradığı herhangi bir şeyde asıl olan bir olmaktır ve birlikte hareket etmektir. Tenkit günü değildir gün çözüm bulma günüdür. O nedenle doğru işlemler yapıldığını gözlemek beni şahsen milletim adına memnun etmiştir. " "BEYŞEHİRLİYE OLMASI GEREKEN ASFALTI TESLİM EDECEĞİZ" Ulaşımda konfor, kalite ve güvenliği artırmak için yollarda ve caddelerdeki sıcak asfalt çalışmalarının startını verdiklerini belirten Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, tam otomatik 240 ton kapasiteli asfalt plenti ile Beyşehirliye olması gereken yolları teslim edeceklerini vurguladı. Başkanımız Bayındır, "Esentepe de ki parke üstüne asfalt, asfalt üstüne parke yapılan yerler var onları açtırıp göstereceğim. Parkeyi kaldırıyorsun altta asfalt çıkıyor, asfaltın altından parke çıkıyor. Biri öyle yapmış biri onu yapmış halbuki parkeyle asfaltın bir arada olması teknik olarak hiç mümkün değil. Asfalta Esentepe'den başlıyoruz. Personelimiz parkeleri söküyor ve yolu hazırlıyoruz hafta sonu freze makinesi gelecek. Freze ile caddeyi tornalayacağız, asfaltı indireceğiz. Akabinde de boyluk boylarını 14-15 cm getirebilirsek minimum 8, maksimum 12 cm arası asfalt yapacağız. İnşallah hep beraber Plentimizle düzgünce asfaltımızı yapıp Beyşehirliye olması gereken asfaltı teslim edeceğiz. Bulvarlardan giderek ara sokaklarda parkeleri söküp asfalta bağlayacağız. Bütün mahalleyi bitireceğiz demiyorum. Öncelik olarak ana kısımlarını bitireceğim. Yapabildiğimiz kadar yol çalışması yapacağız. "

