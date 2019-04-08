Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır Mazbatasını Aldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bağımsız aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanan Adil Bayındır, mazbatasını aldı.

Beyşehir Adliyesine kalabalık bir grupla gelen Adil Bayındır'a mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Ali Tekedere takdim etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır yaptığı açıklamada, "Bugün Beyşehir adına anlamlı bir gün. Ben bunu çok yaşadım, 4'üncü kez oluyor bu. İnşallah kazanan Beyşehir olsun diyorum" dedi.

Seçim sürecinde Beyşehir'in birliğini ve ittifakını sağlamayı taahhüt etmiş olduğunu hatırlatan Bayındır, "İnşallah bu mazbatayı alırken bu bilinci hiç kaybetmeyeceğim. Beyşehir birliği adına çalışacağım. Beyşehir halkı adına çalışacağım. Beyşehir halkının beklediklerine gecemi gündüzüme katarak cevap vereceğim. Basın huzurunda sizlere ve şehrimde bana onay veren, omuz veren, oy veren ya da vermeyen demeden herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, kazanan Beyşehir olsun" diye konuştu.

Beyşehir İlçe Seçim Müdürü Ali Tekedere de hayırlı olsun dilekleriyle mazbatasını Başkan Bayındır'a verdi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak devir teslim töreninin ardından yeni görevine başlayacağı bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA