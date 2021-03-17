Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı

17.03.2021 17:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:00
Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda 30 dakika boyunca elektrik kesildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda 30 dakika boyunca elektrik kesildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm departmanlarda elektrikler gitti. Yaklaşık 30 dakika boyunca yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yolcular ve havalimanı personeli panik yaşadı.

Refik Hariri Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi Al-Hasan yaptığı açıklamada, "Havalimanında süren bir çalışma nedeniyle teknik bir arza meydana geldi ardından elektrik kesintisi oldu. Havalimanındaki jeneratörlerin devreye girmesiyle 15 dakika sonra havalimanındaki binaların çoğuna elektrik sağlandı" ifadelerini kullandı.

Al-Hasan, kesinti sadece 15 dakika sürdüğünü savunurken, havalimanındaki yolcular 30 dakika sonra tüm terminallere elektrik geldiğini belirtti. - BEYRUT

Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı
Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı
Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı elektriksiz kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:00:52. #1.14#
title