Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Ateş'ten TKDK Ankara İl Koordinatörü Oyman'a ziyaret
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman'ı ziyaret etti.
ANKARA (AA) - Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman'ı ziyaret etti.
Ateş beraberinde Beypazarı Ziraat Bankası Şube Müdürü Metin Kızıltepe ile gerçekleştirdiği ziyarette Oyman'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Oyman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, TKDK olarak çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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