Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu
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Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu

Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, aylar sonra yeniden hareketliliğe kavuştu.

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, aylar sonra yeniden hareketliliğe kavuştu.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, salgın dolayısıyla evlerine kapanırken, normalleşme süreci kapsamında ilk defa bu hafta her yerin açık olduğu ilçe oldukça yerli turistin akınına uğradı.

Havaların da güzel olduğu bu günlerde başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı, başkentlilerin akınına uğradı.

İhsan Kaya, adlı vatandaş bir yıl gibi bir süreyi aşkın zaman sonrası ilk defa evden çıktıklarını belirterek, "Korona tedbir ve önlemlerine, sosyal mesafeye uyduk. Çok şükür sağlığımız yerinde. Biraz olsun kafamızı dinleyelim istedik ve Beypazarı'na geldik. Görüldüğü gibi sokak çok kalabalık. Umarım bu kalabalık, esnafa yaramıştır. Biz de gezimizin ardından alışverişte bulunarak buradan ayrılacağız." dedi.

İşletme sahibi Rahmi Bodur da, aylardır kapalı olan iş yerini yıkayıp, temizleyip, eksikliklerini gidererek hizmete açtıklarını söyledi.

Tesiste müşterinin isteği doğrultusunda menülerden hazırlayıp verdiklerini belirten işletmeci Bodur, "Devletimiz esnafımız için gereken hassasiyeti gösterdi. Başta, sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devlet yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gün görüldüğü gibi işletmemizi, firmamızı, açtık ve müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bir şeyler damlamaya başladı. Umarım bu musibetten tez zamanda kurtuluruz ve tam normalleşiriz." dedi.

Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu
Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu
Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu
Beypazarı sokakları eski kalabalığına kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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