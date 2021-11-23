Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Girişinden İtibaren Ankara Yönüne Doğru Kara yolu Kenarlarına Fidan Dikimi Gerçekleştirdi

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ilçe Kapıağzı bölgesinden başlamak üzere Azmak mevkisi ve Gömleksiz Jöprüye kadar olan güzergaha fidan dikimi başlattığını bildirdi. Fidan dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ve Orman İşletme Müdürü Sayın Kadir PEKAL, Fidanlık Şefliğine vekalet eden Sayın Zeki GÖRGÜLÜ 'den bilgi aldı. Zeki Görgülü, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında, başlatılan çalışmanın devamı olarak fidan dikiminin yapıldığını ve D-140 kontra kesim nolu 15 kilometrelik yol boyunca 4-10 yaş arası, karaçam, sedir, selvi, mavi selvi ve akasya türü fidan dikiminde bulunduklarını ve halen çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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