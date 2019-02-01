Beypazarı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
İlçesinin yüksek kesimlerinden Karaşar Mahallesi ve Kirazya bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, Beypazarı ile Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde ulaşımı sağlayan yolun 1650 rakımlı Burgaz, Kumocağı ve Ahlattık geçitlerinde karla mücadele çalışması başlattı.
Karayolları yetkilileri, bu yolu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA