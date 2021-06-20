Beypazarı'ndan Rusya'ya 120 ton havuç ihracatı
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Beypazarı'ndan Rusya'ya 120 ton havuç ihracatı

Beypazarı'ndan Rusya'ya 120 ton havuç ihracatı
Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinden Rusya'ya 120 ton havuç ihraç edildi.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinden Rusya'ya 120 ton havuç ihraç edildi. Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Esin Korkmaz, "Havuç ihracatının başlaması bizleri memnun etti. Çiftçimizin yüzü güldü" dedi.

Ankara'nın havucuyla meşhur ilçesi Beypazarı'nda yetiştirilen havuçlar, bugün Rusya'ya ihraç edilmeye başlandı. İhracat kapsamında 120 ton havuç, Rusya'ya gönderildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Esin Korkmaz, "Bu ilk TIR'larımız evrakları tamamlanarak yola çıktı. Havuç üretimimiz için ihracatın başlaması güzel bir haber. Yeşil sebze üreticisi için de çalışma yapıyoruz. Pandemi sürecinde zor günler geçiren çiftçimiz, ihracatın başlaması ile mutlu oldu, yüzleri güldü. Rusya'nın turizm için verdiği desteğin yanı sıra sebze ve meyve alımını serbest bırakması üreticimizi sevindirdi" dedi.


Beypazarı'ndan Rusya'ya 120 ton havuç ihracatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen

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