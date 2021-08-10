Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede nohut hasadının başladığını bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede nohut hasadının başladığını bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, ilçede başlayan nohut hasadından ve veriminden çiftçinin memnun olduğunu söyledi.

İlçede takriben 150 bin hektar alanda nohut ekiminin yapıldığın belirten Ateş, "Halen nohut hasadı sürüyor. Verim çok iyi olmasa da yine de iyi." dedi.

Beypazarı Ovasının verimli tarım arazilerine sahip bir ilçe olduğunu vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Ateş, "İlçe genelinde 50 bin hektar alanda nohut ekimi yapılıyor. Bu yılki beklentimiz 7 bin tondur dur. Burada dönüm başına 120-150 nohut bekleniyor. Hasadı yapılan yerlerde de durum aynı. Ayrıca, şu an tarlada diyebiliriz nohudun kilosu 7 liradan alıcı bulunuyor." dedi.

Beypazarı'nda 612 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ifade eden Ateş şunları kaydetti:

"Bu alanın yüzde 64,08 yani 396,920 hektarı tarla arazisi. Yüzde 13,8 ile 84 bin 491 hektarı sebze arazisidir. İlçede yer yer sulu tarım da yapılmaktadır. Daha öncesi fizibilitesi yapılan ve yapılması kararlaştırılan, Uruş Barajı, sayesinde bölgede 55 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Ayrıca, bu barajdan Beypazarı ilçesi başta olmak üzere Güdül ilçelerine yılda 6 milyon metreküp içme suyu sağlanacaktır. Biz, bu barajı istiyoruz. Çiftçimiz de istiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak