Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede nohut hasadının başladığını bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede nohut hasadının başladığını bildirdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, ilçede başlayan nohut hasadından ve veriminden çiftçinin memnun olduğunu söyledi.

İlçede takriben 150 bin hektar alanda nohut ekiminin yapıldığın belirten Ateş, "Halen nohut hasadı sürüyor. Verim çok iyi olmasa da yine de iyi." dedi.

Beypazarı Ovasının verimli tarım arazilerine sahip bir ilçe olduğunu vurgulayan Ziraat Odası Başkanı Ateş, "İlçe genelinde 50 bin hektar alanda nohut ekimi yapılıyor. Bu yılki beklentimiz 7 bin tondur dur. Burada dönüm başına 120-150 nohut bekleniyor. Hasadı yapılan yerlerde de durum aynı. Ayrıca, şu an tarlada diyebiliriz nohudun kilosu 7 liradan alıcı bulunuyor." dedi.

Beypazarı'nda 612 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu ifade eden Ateş şunları kaydetti:

"Bu alanın yüzde 64,08 yani 396,920 hektarı tarla arazisi. Yüzde 13,8 ile 84 bin 491 hektarı sebze arazisidir. İlçede yer yer sulu tarım da yapılmaktadır. Daha öncesi fizibilitesi yapılan ve yapılması kararlaştırılan, Uruş Barajı, sayesinde bölgede 55 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Ayrıca, bu barajdan Beypazarı ilçesi başta olmak üzere Güdül ilçelerine yılda 6 milyon metreküp içme suyu sağlanacaktır. Biz, bu barajı istiyoruz. Çiftçimiz de istiyor."

Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
Beypazarı'nda nohut hasadı başladı
Beypazarı'nda nohut hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Demet Akalın Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Lionel Messi Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı'nda nohut hasadı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:26:29. #1.15#

title