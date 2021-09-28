Beypazarı'nda kışlık havuç üretiminden 160 bin ton ürün bekleniyor - Haberler
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Beypazarı'nda kışlık havuç üretiminden 160 bin ton ürün bekleniyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda kışlık havuç üretiminden 160 bin ton ürün bekleniyor

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bu yıl kışlık havuç üretiminden 160 bin ton kadar ürün beklediklerini belirtti.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bu yıl kışlık havuç üretiminden 160 bin ton kadar ürün beklediklerini belirtti.

Türkiye'de havuç üretimi bakımından ikinci sırada bulunan Beypazarı ilçesinde yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönemde ürün alınıyor.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, AA muhabirine, bu yıl ilçede 30 bin dekar alanda kışlık havuç ekimi yapıldığını, 150-160 bin ton ürün beklediklerini söyledi.

Bir çiftçinin tarlasına giderek ürünü incelediklerini belirten Ateş "Bu tarladaki havucun 1 veya 1,5 ay sonra sökümü yapılacak. Vadi kısımlarında her zaman havuç sökümü yapılabiliyor. Yüksek kesimlerde ise hava şartları ağırlaşmadan havuçlar sökülür ve kuyu ya da soğuk hava depolarına alınır. Ardından kış boyu havuç paketlemesi yapılarak talep olan illere gönderilir." dedi.

Beypazarı'nda kışlık havuç üretiminden 160 bin ton ürün bekleniyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı'nda kışlık havuç üretiminden 160 bin ton ürün bekleniyor - Haberler
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