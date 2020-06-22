Beypazarı'nda Hürkuş düştü Ankara'nın Beypazarı ilçesinde test uçuşu yapan Hürkuş uçağı düştü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde test uçuşu yapan Hürkuş uçağı düştü.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Beypazarı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkiinde bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağı düştü. Uçakta bulunan iki pilot paraşütle atladı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Doğukan Can Yüksel-Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA