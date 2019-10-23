Beypazarı'nda "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete girdi

Beypazarı'nda "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete girdi

Beypazarı ilçesinde "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete başladı.

23.10.2019 15:04
Beypazarı'nda

Beypazarı ilçesinde "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete başladı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede "Göçmen Sağlığı Merkezi"ni oluşturduklarını söyledi.

Merkezde 1 hekim 1 hemşire, 1 ebe, 1 tercümanın görev yapacağını dile getiren Fikret, "Hastalara sağlık hizmeti vermeye başladık. Sağlık hizmetinin yanı sıra çocukların aşıları da burada yapılacak." dedi.

Kaynak: AA
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