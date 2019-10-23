Beypazarı'nda "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete girdi
Beypazarı ilçesinde "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete başladı.
Beypazarı ilçesinde "Göçmen Sağlığı Merkezi" hizmete başladı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kerem Zeki Fikret, yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçede "Göçmen Sağlığı Merkezi"ni oluşturduklarını söyledi.
Merkezde 1 hekim 1 hemşire, 1 ebe, 1 tercümanın görev yapacağını dile getiren Fikret, "Hastalara sağlık hizmeti vermeye başladık. Sağlık hizmetinin yanı sıra çocukların aşıları da burada yapılacak." dedi.