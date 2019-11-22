Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı

22.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:20

Beypazarı ilçesinde atlı polisler göreve başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, Bankalar Caddesi, Hanlar Önü Meydanı ve Milli Egemenlik Caddesi'nde görev yaptı.



Atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, atlı polislerin ilçede ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA