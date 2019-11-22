Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı
Haberler » Güncel » Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı - Haber

Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı

Beypazarı ilçesinde atlı polisler göreve başladı.

22.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:20
Beypazarı'nda atlı polisler göreve başladı

ilçesinde atlı polisler göreve başladı.

İlçe bünyesindeki atlı birlikte görev yapan dört polis, Bankalar Caddesi, Hanlar Önü Meydanı ve 'nde görev yaptı.


Atlı polisleri gören yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, atlı polislerin ilçede ilgi gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et