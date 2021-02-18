Beypazarı'nda asırlık gelenek 'Fişek Bayramı' devam ettirildi
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Beypazarı'nda asırlık gelenek 'Fişek Bayramı' devam ettirildi

18.02.2021 22:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:58
Beypazarı'nda asırlık gelenek 'Fişek Bayramı' devam ettirildi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 'Fişek Bayramı' olarak adlandırılan 3 ayların başlangıcı Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi havai fişek gösterisi ile kutlandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde 'Fişek Bayramı' olarak adlandırılan 3 ayların başlangıcı Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi havai fişek gösterisi ile kutlandı.

Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'da, geleneksel olarak düzenlenen, halk arasında 'Fişek Bayramı' olarak bilinen etkinlikte havai fişek, maytap ve torpille Regaip Kandili kutlandı. 100 yıldan fazla bir geçmişe dayanan geleneksel etkinlik kapsamında, saat 20.30'da Hıdırlık Tepesi mevkisinde havai fişekler ardı ardına ateşlendi. Ayrıca ilçe halkı da temin ettikleri maytap ve torpillerle 3 ayların gelişini kutladı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kutlamalar öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaib Kandili nedeniyle ilçemizde yıllardır geleneksel olarak düzenlenen havai fişek gösterileri, bugün akşam saat 20.30'da Hıdırlık Tepesi'nde gerçekleştirilecektir" açıklamasında bulundu.


Beypazarı'nda asırlık gelenek 'Fişek Bayramı' devam ettirildi
Beypazarı'nda asırlık gelenek 'Fişek Bayramı' devam ettirildi
Beypazarı'nda asırlık gelenek 'Fişek Bayramı' devam ettirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer DASDELEN

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