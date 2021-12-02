Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Beypazarı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eti Soda A.Ş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı ürünlerin sergilendiği 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Beypazarı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eti Soda A.Ş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı ürünlerin sergilendiği 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, Okul Müdürü Levent Yüksel, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, etkinlikte, engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "Çocukların hayata en güzel şekilde hazırlanmasını okulda öğretmenler tarafından en güzel şekilde yapıldığını gördük." dedi.

Okul Müdürü Yüksel de tüm öğrencilerle çok yakından ilgilendiklerini, okullarının 1, 2. ve 3. kademede eğitim verdiğini belirterek, fuarda 22 projenin sergilendiğini söyledi.

Etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu ve müzik eşliğinde oynadı.

Daha sonra fuarın açılışı yapıldı.

Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, fuarı gezerek, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

'Evde Tek Başına' filminin çekildiği evde kalmanın fiyatı 25 dolar

"Evde Tek Başına" filminin çekildiği evde kalmanın fiyatı 25 dolar

 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

 Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title