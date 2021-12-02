Beypazarı'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Beypazarı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Eti Soda A.Ş Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin yaptığı ürünlerin sergilendiği 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, Okul Müdürü Levent Yüksel, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, etkinlikte, engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, "Çocukların hayata en güzel şekilde hazırlanmasını okulda öğretmenler tarafından en güzel şekilde yapıldığını gördük." dedi.

Okul Müdürü Yüksel de tüm öğrencilerle çok yakından ilgilendiklerini, okullarının 1, 2. ve 3. kademede eğitim verdiğini belirterek, fuarda 22 projenin sergilendiğini söyledi.

Etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu ve müzik eşliğinde oynadı.

Daha sonra fuarın açılışı yapıldı.

Kaymakam Erdoğan ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, fuarı gezerek, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.