Beypazarı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ANKARA (AA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde törenlerle kutlandı.

İlk tören 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, şube müdürleriyle çelenk sundu.

Mustafa Cankara Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki törene Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş'ın da aralarında yer aldığı protokolün yanı sıra emekli öğretmenler de katıldı.

Öğretmenliğe yeni atanmış 8 öğretmen, Türk bayrağının serili bulunduğu masaya ellerini koyarak, Öğretmenlik Andı'nı okudu.

Törende, yıl içinde emekli olan öğretmenlere belgeleri verildi.