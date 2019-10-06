Beypazarı Müftüsü Karakoyun'dan Kur'an kursuna ziyaret

06.10.2019 15:18

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, Ayvaşık Mahallesi'ndeki 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret etti.

Karakoyun, ziyarette öğrencilerin durumları hakkında bilgi aldı.

Karakoyun, 4-6 yaş Kur'an kurslarının ilçe genelinde yaygınlaştırılması arzusunda olduklarını belirtti.

Buralarda çocuklara temel dini eğitimlerin hassasiyetle verildiğini aktaran Karakoyun, "Bu çocuklarımız öğleden sonra yani okul kapandıktan sonra Kur'an kursuna geliyor. Burada 1-2 saat ders almaları onlara yetiyor. İlçe genelinde 4-6 yaş Kur'an kurslarını yaygınlaştıracağız. Çocuklarımızı, torunlarımızı, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi dini eğitimden mahrum bırakmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA