Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları
Beypazarı Müftülüğü ilçeki çeşitli mahallelerde akşam sohbetleri düzenliyor.
Beypazarı Müftülüğü ilçeki çeşitli mahallelerde akşam sohbetleri düzenliyor.
İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenledikleri sohbet toplantılarında, dini konuların yanı sıra gündelik hayata ilişkin de merak edilenleri yanıtlamaya çalıştıklarını anlattı.
Karakoyun, 19 Ocak Pazar akşamı ise yatsı namazının ardından Çantırlı mahallesi Köy konağında, mahalle sakinleriyle bir araya geleceklerini söyledi.
Müftü Karakoyun, sohbet toplantılarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.