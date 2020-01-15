Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları
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Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları

Beypazarı Müftülüğü ilçeki çeşitli mahallelerde akşam sohbetleri düzenliyor.

15.01.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:38
Beypazarı Müftülüğünden sohbet toplantıları

Müftülüğü ilçeki çeşitli mahallelerde akşam sohbetleri düzenliyor.

İlçe Müftüsü , vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda düzenledikleri sohbet toplantılarında, dini konuların yanı sıra gündelik hayata ilişkin de merak edilenleri yanıtlamaya çalıştıklarını anlattı.

Karakoyun, 19 Ocak Pazar akşamı ise yatsı namazının ardından Çantırlı mahallesi Köy konağında, mahalle sakinleriyle bir araya geleceklerini söyledi.

Müftü Karakoyun, sohbet toplantılarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA
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