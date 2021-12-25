Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti - Haberler
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Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, geçtiğimiz gün çarşı içinde bulunan dükkanı yanan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, geçtiğimiz gün çarşı içinde bulunan dükkanı yanan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yanan dükkanın temizliği yapıldığı sırada ziyarette bulunan Kaymakam Oktay Erdoğan, saraciye-semerci esnafı İbrahim Atıcı'ya geçmiş olsun dileklerini sundu.

El sanatları ile çalışarak geçiminin temin eden dükkanı yanan esnaf Atıcı, kaymakamın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atıcı, dükkanda semer işi yaparak geçimini sağladığını ve baba mesleği olan semerciliği, dükkanı tamir ettikten sonra sürdüreceğini kaydetti.

Kaymakam Oktay Erdoğan, yanan dükkan sahibine geçmiş olsun ziyaretinin ardından, İtfaiye Amirliğine de ziyarette bulunarak ekiplere teşekkür etti.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan dükkanı yanan esnafı ziyareti etti

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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