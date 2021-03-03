Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı
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Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı

03.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:41
Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

İlçede Durmuş Kaya'nın bahçesinde bulunan badem ağaçları, güneşli havalaarın etkisiyle çiçek açtı.

Kaya, AA muhabirine, bademlerin çiçek açmasının çok erken olduğunu, mart soğuklarının çiçeklerde dona yol açabileceğini söyledi.

Şimdiye kadar bahçesinde bulunan bademlerin bu ayda çiçek açtığına şahit olmadığını dile getiren Kaya, "Sadece 2 gün güzel güneş oldu. Ardından hemen bademlerin çiçek açtığını gördük. Meyveler de mevsimleri şaşırdı gibi. Yükseklerde oldukça kar var, hatta dün sabah bile yükseklerde kar olduğunu gördük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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