Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haberler
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Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Beypazarı Belediyesinin kurduğu örnek meyve sebze bahçesinde yetişen ürünler ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Beypazarı Belediyesinin kurduğu örnek meyve sebze bahçesinde yetişen ürünler ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yetiştirilip toplanan taze meyve ve sebzeler tespit edilen ailelere dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Örnek meyve ve sebze bahçemizde yok yok. Bu sıralar meyve hasat zamanı. Toplanan elmaları, armutları, aşevinde paketlenmesinin ardından evlerinde vatandaşlara ulaştırıyoruz." dedi.

Tuncer, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinden yemek dağıtımı da yaptıklarını aktardı.

Ekiplerin elma götürdüğü ???????Kezban Akyürek, "Bu uygulamayı başlatanlardan Allah razı olsun. Çok güzel bir uygulama." ifadesinde bulundu.

Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Beypazarı Belediyesi yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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