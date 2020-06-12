Beypazarı Belediyesi Uruş Mahallesi'nde çöpleri temizledi Beypazarı Belediyesi ekipleri, Uruş Mahallesi'nde bulunan çöpler temizledi.

Beypazarı Belediyesi ekipleri, Uruş Mahallesi'nde bulunan çöpler temizledi.

Mahalle muhtarı Murat Uz, belediye ekiplerinin, mahalle aralarındaki çöpleri temizlediğini, koronavirüs sürecinde dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür eden Uz, ASKİ Beypazarı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de su ve kanal arızalarını giderdiğini aktardı.

Kaynak: AA