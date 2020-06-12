Beypazarı Belediyesi Uruş Mahallesi'nde çöpleri temizledi
Beypazarı Belediyesi ekipleri, Uruş Mahallesi'nde bulunan çöpler temizledi.
12.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:11
Beypazarı Belediyesi ekipleri, Uruş Mahallesi'nde bulunan çöpler temizledi.
Mahalle muhtarı Murat Uz, belediye ekiplerinin, mahalle aralarındaki çöpleri temizlediğini, koronavirüs sürecinde dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür eden Uz, ASKİ Beypazarı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de su ve kanal arızalarını giderdiğini aktardı.
Kaynak: AA